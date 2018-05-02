О компании

Компания АБК профессионально работает для своих клиентов с 2010 года. Мы оказываем весь комплекс услуг по остеклению и отделки оконных проемов. Собственный склад материалов для монтажа и производства, позволяет выполнять взятые на себя обязательства качественно и быстро, не зависимо от объема работ. Мы очень требовательны в выборе поставщика материалов и комплектующих, благодаря этому мы даем расширенную гарантию на все оказанные нами услуги и весь проданный товар.