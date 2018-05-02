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Офис и склад в одном месте
Офис и склад в одном месте
Оперативная доставка товара
Оперативная доставка товара

Предоставляемые услуги

Услуги

Компания специализируется на оказании широкого спектра услуг как для корпоративных клиентов так и для частных лиц. Профессионализм и ответственность ключевые преимущества нашей компании.

Теплое и холодное фасадное остекление
Теплое и холодное фасадное остекление
 

Консультация по услугам

Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
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О компании

Компания  АБК профессионально  работает для своих клиентов с 2010 года. Мы оказываем весь комплекс услуг  по остеклению и отделки оконных проемов. Собственный склад материалов для монтажа и производства, позволяет  выполнять взятые на себя обязательства качественно и быстро, не зависимо от объема работ.  Мы очень требовательны в выборе  поставщика материалов и комплектующих,  благодаря этому мы даем расширенную гарантию на все оказанные нами услуги и весь проданный товар.  

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